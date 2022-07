Suspeito de matar idosa atropelada na Pedreira estava bebendo no dia anterior, diz delegado

O motociclista Vinicius Farias de Assunção Oliveira, suspeito de matar atropelada Ana Maria da Costa Brito, de 71 anos, no dia 19 de junho, em Belém, estava bebendo no dia anterior ao acidente. Ele foi conduzido nesta quinta-feira (7) à Divisão de Homicídios (DH), no bairro de São Brás, na capital, onde prestou depoimento sobre o caso. O suspeito chegou à delegacia por volta das 13h e saiu por volta das 16h50, com uma jaqueta cobrindo o rosto e acompanhado de um advogado. A defesa e o suspeito não falaram com a imprensa.

O diretor da DH, delegado Cláudio Galeno, disse que Vinicius consumiu bebida alcoólica antes de atropelar a idosa.

Ele estava bebendo desde o dia anterior, devido à comemoração de quadrilha junina. A moto não tinha emplacamento e ele era funcionário público”, explicou o delegado.

O acidente

O acidente aconteceu no dia 19 de junho, na travessa do Chaco, entre as avenidas Pedro Miranda e Antônio Everdosa, no bairro da Pedreira.

A vítima, identificada como Ana Maria da Costa Brito, morreu no dia seguinte, no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

Após investigações, o suspeito foi localizado pela PC no local onde trabalha e teve a moto apreendida. O veículo apresentava alguma danificações na parte frontal.

