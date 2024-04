Guarda municipal de Belém é afastado da função após agredir a companheira no meio da rua no Marco

Um vídeo que começou a circular pelas redes sociais na última quarta-feira (24) mostra uma mulher sendo agredida com socos no rosto por um guarda municipal identificado como Diego Silva Costa. O caso ocorreu em fevereiro, em um bar na travessa Vileta, no bairro do Marco, em Belém. Segundo a vítima, a cabeleireira Suhellen Castro, as agressões ocorreram em meio a uma discussão do casal. Ainda segundo ela, essa não foi a primeira agressão que ela sofreu. Foi somente nesta semana que ela decidiu denunciar o caso ao publicar o vídeo nas redes sociais. Diego foi afastado das funções públicas, como confirmou a Guarda Municipal de Belém.

Nas imagens que viralizaram pelas redes sociais, a mulher ainda tenta fugir, mas o agressor a alcança e inicia uma sequência de golpes contra a vítima. A agressão só é controlada quando algumas pessoas que estão próximas e, revoltadas com a cena, passam a intimidar o homem. As imagens foram registradas por testemunhas que estavam no local

“Essa agressão do vídeo foi antes do carnaval, em fevereiro. Já ia fazer quase dez meses que eu tinha um relacionamento com ele. E no início, ele [Diego] sempre foi um príncipe, me tratava bem. Quando foi no final de janeiro, começaram as agressões. Lá pelo dia 30 de janeiro, a gente teve uma discussão na casa dele. Ele me deu um tapa. E, quando eu estava descendo da escada, ele começou a chutar na minha cabeça. Só que, por medo, eu fui embora pra minha casa”, relata.

Segundo ela, os episódios de agressões continuaram: "Quando foi em fevereiro, houve essa agressão do vídeo. Nós estávamos em um bar e foi quando a gente começou a discutir. Ele discutia por ciúme. Ele virou e me deu um soco na cabeça e eu voei da cadeira. O bar todo se levantou. E eu acho que ele ficou com medo do pessoal bater nele, atravessou e foi embora para o carro, que era aquele que estava com o amigo dele. Nisso, eu fui atrás dele e perguntei por que tinha me batido", relatou.

“Foi quando ele veio de novo para cima de mim, me bateu. Aí o homem que estava com a mulher que filmou atravessou, foi ameaçar ele. Com isso, ele saiu, entrou no carro e foi embora. Depois disso, eu perdoei ele. E ele falou que eu que surtei, que eu que estava com ciúme, que fiz ele fazer o que fez, que a culpa era minha. Acreditei e acabei voltando. E na terceira agressão, agora foi a pior. Me bateu ao ponto de desmaiar”, conta ela.

Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado sob sigilo pela Delegacia da Mulher, em Belém. Já a Guarda Municipal de Belém detalhou “que tomou conhecimento por denúncia, na noite desta quarta-feira (24/04), da agressão praticada pelo guarda municipal contra sua companheira. Devido à gravidade dos atos mostrados nas imagens, o servidor foi afastado de suas funções operacionais e seu porte de arma funcional suspenso”.

A Guarda Municipal pontuou, ainda, que “o comando adotará providências no sentido de apurar os fatos com transparência e rigor por meio de abertura de Processo Administrativo Disciplinar. A Guarda Municipal salienta que é uma instituição que combate diariamente a violência contra a mulher, não compactua com desvios de conduta e repudia qualquer ato de violência física e psicológica”.