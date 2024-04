Suspeito de agredir a companheira e ameaçar enteada com foice é preso no sudeste paraense

João Pereira dos Reis Neto, de 37 anos, foi preso na manhã desta segunda-feira (8), em Parauapebas, no sudeste paraense. Ele é suspeito de agredir a companheira e ameaçar a enteada com uma foice. A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência, por volta das 10h20, e também acabou vítima do homem. Segundo a polícia, o homem estaria sob efeito de entorpecentes.

Quando os policiais chegaram na casa apontada na denúncia feita por moradores da área, na rua Manoel Bandeira, no bairro Caetanópolis, João estava com a foice em mãos e se recusava a soltar a arma. A vítima também estava no local e narrou aos militares que não poderia sair da casa, já que o companheiro havia a ameaçado, caso ela chamasse a​ polícia.

VEJA MAIS

Os agentes, então, começaram a negociar com o suspeito que concordou em soltar a foice, mas em seguida pegou um pedaço de madeira e falou que não iria para a delegacia. João chegou a ameaçar agredir os policiais caso eles se aproximassem.

Outra viatura chegou ao local para dar apoio na ocorrência e o suspeito acabou se entregando, sendo conduzido à 20ª Seccional Urbana de Polícia Civil.

Em nota enviada nesta terça-feira (9), a Polícia Civil informou que o suspeito foi conduzido para a Seccional de Parauapebas suspeito de ameça. Ainda de acordo com a nota, "ele foi ouvido e liberado pois não houve representação da vítima", finaliza.

Com informações do site Correio de Carajás.