Homem é assassinado a golpes de foice e punhal em Santo Antônio do Tauá

José Augusto Miranda Pereira, de 34 anos, foi assassinado cruelmente a golpes de terçado e de punhal, na madrugada desta quarta-feira (6), na comunidade João Coelho, próximo à PA-140, em Santo Antônio do Tauá, no nordeste do Estado. A Polícia Civil acredita que a vítima, que trabalhava como motorista para a Prefeitura da cidade, tenha sido alvo de uma emboscada.

O crime teria ocorrido por volta de 1h. Segundo informações repassadas pela polícia à reportagem, José estava em uma motocicleta quando foi abordado pelo suspeito e atingido por golpes de foice. Ele ainda chegou a correr, mas, foi perseguido e apunhalado pelas costas quatro vezes, vindo a cair alguns metros adiante, onde acabou morrendo. O autor do crime, que ainda não foi identificado, fugiu.

VEJA MAIS

O 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM) foi acionado para atender a ocorrência e isolou a área para que a Polícia Civil pudesse investigar o homicídio. As condições em que o corpo foi encontrado chamou atenção dos agentes. De acordo com as autoridades, a vítima quase teve a cabeça decepada.

Ainda no local do crime, a polícia encontrou a moto de José, assim como outros pertences dele. Com isso, foi descartada a possibilidade de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte.

A PC acredita que outra pessoa estava na garupa do veículo conduzido por Augusto. Nele, os policiais encontraram fios de cabelo que, supostamente, seriam de uma mulher. O material foi coletado e será encaminhado à perícia para tentar identificar quem era o carona. O caso é apurado pela delegacia de Santo Antônio do Tauá.

A redação integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da prefeitura e aguarda retorno.