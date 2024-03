Homem é assassinado a golpes de facão após briga por divisão de terra em Santo Antônio do Tauá

Aluísio Ribeiro da Conceição, de idade não revelada, foi morto a golpes de facão, no domingo (3), após uma confusão por terra, na comunidade Vila de Nazaré, que fica em Santo Antônio do Tauá, nordeste paraense. Segundo a polícia, quatro homens da mesma família são suspeitos de envolvimento na briga com a vítima. Um deles foi detido ainda no domingo (3), e o restante nesta segunda-feira (4).

O caso chegou ao conhecimento das autoridades depois que Henrique Alves Campos, de 76 anos, conhecido pelo apelido de “Nambú”, deu entrada no Hospital e Maternidade Santo Antônio. Ele apresentava um ferimento causado por faca e a direção da unidade hospitalar optou por chamar o 12º Batalhão de Polícia Militar (12º BPM), que é responsável pelo policiamento ostensivo na cidade.

Assim que os militares chegaram no hospital, Henrique relatou aos agentes que teve uma desavença com Aluísio. Foi então que a PM se deslocou até a comunidade Vila Nazaré, onde o paciente disse que a vítima tinha morrido.

Durante buscas, dois moradores da região informaram à polícia que o sobrinho do homem assassinado havia pedido ajuda para eles. O jovem, de 17 anos, contou aos policiais que foi junto do tio Aluísio até a divisa do terreno, onde começou uma discussão pela propriedade, envolvendo “Nambú”, Rosiel Pantoja Campos, Oziel Pantoja Campos e Nazareno Ferreira Guimarães.

Depois disso, o corpo da vítima foi localizado pela PM e apresentava vários golpes de arma branca. A Polícia Civil foi comunicada sobre o caso. Após receber tratamento no hospital municipal, Henrique recebeu voz de prisão pelo crime de homicídio. Ele se encontra preso na delegacia de Polícia Civil de Santo Antônio do Tauá e permanece à disposição da Justiça.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais detalhes à PC sobre a captura feita nesta segunda (4) dos três suspeitos de participação no caso. Em nota, a instituição informou equipes da Delegacia de Santo Antônio do Tauá apuram a morte de Aluísio Ribeiro da Conceição. "Um homem ficou ferido e foi encaminhado para atendimento médico. Outros cinco suspeitos de envolvimento no crime foram identificados. Perícias foram solicitadas e testemunhas serão ouvidas para auxiliar nas investigações", comunicou a PC.