Mulher morre após ser baleada na Marambaia, em Belém

Uma mulher que ainda não foi identificada pelas autoridades policiais morreu após ser baleada durante a madrugada desta segunda-feira (4), no conjunto Pedro Álvares Cabral, no bairro da Marambaia, em Belém. Conforme as informações preliminares, a vítima ainda chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito horas depois de dar entrada em uma unidade hospitalar.

Conforme o 27º Batalhão de Polícia Militar que atua na área, os moradores informaram que o crime ocorreu por volta de 1h10 da madrugada, próximo a rua da Mata. Ao ouvirem os disparos, os populares saíram das residências e se depararam com a vítima, que apresentava marcas de disparos de arma de fogo na região da cabeça. As testemunhas, no entanto, não identificaram os possíveis autores do crime, pois não havia mais ninguém perto do corpo.

Uma ambulância do Samu foi acionada e levou a vítima, ainda com vida, para uma unidade hospitalar. A mulher deu entrada e recebeu os primeiros cuidados médicos, mas devido a gravidade dos ferimentos não resistiu e morreu já durante a manhã.

A Redação Integrada de OLiberal solicitou mais informações da Polícia Civil e Militar e aguarda retorno.