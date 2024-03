Homem é executado a tiros enquanto visitava a mãe em Icoaraci

Um homem foi executado a tiros na região conhecida como Baixada Fluminense, no bairro de Agulha, em Icoaraci, na noite deste domingo (3). A vítima, identificada como Marcio Luis Melo da Silva, de 33 anos, não era morador do local e estava indo visitar a mãe, moradora da passagem São Vicente de Paula.

A vítima estava a poucos metros da casa de sua genitora e caminhava pela enlameada passagem, quando foi abordado por dois homens e assassinado com dois tiros disparados à curta distância. Os sons dos tiros assustaram os moradores. Alguns, mais acostumados com a violência do cotidiano, correram para o local na tentativa de saber o que aconteceu.

De acordo com testemunhas, os dois indivíduos surgiram repentinamente enquanto Marcio, que foi nascido e criado no local mas que nos últimos anos mudou-se para outro local, caminhava desprevenido. Um dos homens sacou uma arma e atingiu a região do tórax e também as costas de Marcio, que morreu encurralado e sem chances de defesa. A dupla de assassinos fugiu sem deixar vestígios.

O crime ocorreu em uma área conhecida por sua alta incidência de violência, sendo considerada de risco pelas autoridades locais, principalmente pelo fato de ser dominada pelo comando vermelho, facção criminosa que intensificou sua presença nos últimos anos em Belém. Por isso mesmo, nenhum morador se arriscou a dizer algo mais que pudesse levar aos autores do crime.

A mãe da vítima esteve no local e falou com as autoridades. Segundo a mãe de Marcio, seu filho não era envolvido com criminalidade e não tinha antecedentes criminais de nenhuma espécie. A genitora disse ainda desconhecer que o filho estivesse recebendo qualquer tipo de ameaça a sua vida. Marcio deixa uma filha.

O clima chuvoso não desencorajou as dezenas de curiosos que acompanharam o trabalho das equipes da Polícia Militar e da Perícia Criminal. “Aqui a gente vem só olhar, ninguém sabe de nada, nem viu nada, pelo bem da nossa saúde”, disse um morador, deixando a entender que no local impera a chamada ‘lei do silêncio’.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso e a Polícia Militar informou que está realizando buscas na região para identificar e capturar os responsáveis pela morte de Marcio.