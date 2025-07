Dois homens são presos após assalto a lotérica em Santa Bárbara do Pará

Dois homens, de nomes não revelados, foram presos nesta quarta-feira (2/7) por envolvimento no assalto a uma lotérica em Santa Bárbara do Pará, Região Metropolitana de Belém. De acordo com as autoridades, a população capturou um dos suspeitos e o amarrou até a chegada da polícia.

Segundo a Polícia Civil, três homens em uma motocicleta participaram do crime, que ocorreu por volta das 7h30. Ainda conforme a PC, um dos envolvidos estava armado. Um dos suspeitos observava a movimentação, enquanto os outros dois assaltaram a lotérica. Após ter sido acionada, a Polícia Militar localizou e deteve o segundo suspeito. A PM tenta localizar o terceiro envolvido, que conseguiu escapar.

Nas redes sociais, vídeos foram compartilhados após um dos suspeitos ser capturado por moradores. Pelas imagens é possível ver o homem com as mãos amarradas e os pés amarrados cercado por uma multidão indignada com o assalto. Em um certo momento da filmagem, um homem dá um tapa na cabeça do suspeito, que é agredido várias vezes com socos, chutes e golpes de pedaços de madeira.

Até o momento, a Polícia Civil tenta descobrir o valor subtraído da lotérica. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da PC sobre o caso e aguarda retorno.