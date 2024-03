Jovem morre ao sofrer descarga elétrica com celular na tomada em Mojuí dos Campos

Quézia Barroso da Costa, 16 anos, morreu na manhã desta sexta-feira (1º) após sofrer uma descarga elétrica. O caso aconteceu na comunidade Moju do Belarmino, zona rural do município de ​Mojuí dos Campos, no oeste paraense.

De acor​do com informações de testemunhas, chovia quando um raio caiu próximo à residência onde a vítima estava. Ela estaria utilizando um celular com o carregador conectado à tomada no momento em que foi eletrocutada.

Após os primeiros atendimentos realizados pela Unidade de Saúde da comunidade, Quézia foi transferida para o Hospital Municipal de Santarém, onde evoluiu a óbito, como divulgou o site O Impacto.