Homem é espancado até a morte após fake news sobre morte de cães

Seis homens foram presos na cidade de Suzano, na Grande São Paulo, responsáveis pelo espancamento e morte de um rapaz de 22 anos, vítima de uma fake news na internet que o apontava como assassino de cães.

Segundo as investigações, os seis criminosos torturaram Rafael dos Santos Silva porque acreditavam que ele era matador de cachorros. Notícias que circulavam pelas redes sociais apontavam a vítima como autor da morte de pelo menos dois cachorros esfaqueados, fato esse nunca confirmado.

“Nunca o fato foi confirmado. A notícia se espalhou rapidamente associada a ele. Algumas pessoas decidiram fazer justiça com as próprias mãos, acreditando que tudo o que viam na internet era verdade e espancaram a vítima até a morte”, contou o delegado responsável pelo caso.

Após espancarem Rafael, os agressores ainda passaram com o carro sobre o corpo dele, que permaneceu no meio da rua até que ele morresse, antes da chegada do socorro.

Rafael era natural de Pernambuco e veio para Suzano trabalhar como auxiliar de pedreiro. Nas redes sociais, ele postava vídeos contra cachorros. Deixava claro que não gostava de cães, mas, ninguém conseguiu associar as mortes dos animais a ele.

Segundo a polícia, pelo menos sete pessoas participaram do espancamento. As diligências continuam para localizar o sétimo acusado.