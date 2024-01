Governo desmente fake news sobre mortes por 'Doença X' causadas por vacina

Uma fake news envolvendo o uso de vacinas passou a circular nas redes sociais e em grupos de aplicativos de mensagens instantâneas, que afirmava que vacinas estariam causando mortes por meio da "Doença X". Diante da disseminação do boato, o Governo decidiu intervir e desmentiu, explicando que a "Doença X" existe, mas não tem qualquer relação com a vacinação.

A Organização Mundial de Saúde (OMS) utiliza o termo “Doença X” para referir-se a uma provável enfermidade que possa afetar o mundo e levantar debates sobre a preparação para futuras pandemias.

O Governo Federal reforçou que as vacinas capacitam e fortalecem o sistema imunológico, proporcionando uma resposta eficaz na prevenção de doenças. “Todos os imunizantes aplicados no Brasil são seguros e aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), que também faz o controle sanitário da produção e do consumo de produtos e serviços submetidos à vigilância sanitária”, diz o ministério.

Em paralelo ao boato, a Organização Mundial da Saúde realiza um trabalho de monitoramento, prevenção e planejamento de doenças reais, como covid-19, ebola, vírus Zika, febre hemorrágica da Crimeia-Congo, Síndrome Respiratória do Médio Oriente (Mers-CoV), Síndrome Respiratória Aguda Grave (Sars), entre outras. O tema esteve em discussão no Fórum Econômico Mundial porque eventuais pandemias afetam diretamente a economia dos países.

*Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com