Áudio que aponta vacina como causa de AVC sofrido por jovem de Redenção é desmentido

Familiares do jovem Rafael Oliveira Silva (27 anos), do município de Redenção, no Sul do Pará, informaram que é fake news a história de que ele teria sofrido um Acidente Vascular Cerebral (AVC) por causa da vacina contra a covid-19. O boato começou a circular nesta semana, no WhatsApp, por meio de um áudio gravado por um cidadão não identificado. Essa gravação dura 1 minuto e 39 segundos e acompanha uma foto de Rafael ao lado da esposa e da filha bebê do casal.

"Esse rapaz aí, ele estava normalmente, tranquilo, sadio. E aí, ele foi tomar a vacina, segundo informações dos familiares, do coronavírus, e ele tá muito mal. Ele já foi até para a UTI. Rapaz novo, né, tava saudável. Começou a dar derrame", diz um trecho inicial do áudio. "Ele tá hospitalizado ainda. Vamos orar para que Deus tenha misericórdia dessa vida. Ele tomou essa vacina e, praticamente, está entre a vida e a morte", menciona, em outro trecho.

O que ocorreu?

Em contato com a tia de Rafael, a cantora Eliane Silfer, a reportagem constatou que, de fato, Rafael passou mal na última sexta-feira (28), na casa dele, em Redenção. Entretanto, a situação não ocorreu logo após a vacinação contra a covid-19. "Ele já tinha vacinado com 1ª e 2ª doses há um bom tempo", destacou Eliane. Recentemente, entretanto, após ocorrências de dor de cabeça, o jovem descobriu que tinha acabado de passar por um quadro de covid-19. "O exame deu que ele já tinha contraído covid-19, mas já tinha sarado", acrescentou a tia.

Com dez dias de atestado, ele estava em casa, de repouso, quando passou mal. "Na sexta, ele foi levantar para ir ao banheiro e caiu. Ele perdeu o movimento da perna direita. Mais tarde, perdeu a fala e se atentaram que era algo grave", relatou Eliane. Ele foi internado em um hospital particular da cidade e recebeu o diagnóstico de isquemia cerebral. Por conta disso, foi transferido para uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do Hospital Regional Público do Araguaia, em Redenção, onde foi investigada a causa da isquemia cerebral.

"Descobriram que ele é portador de toxoplasmose cerebral. O médico disse que é um em um milhão, muito raro de acontecer no cérebro. Ele disse que isso acontece devido à baixa imunidade do organismo. Ou seja, ele contraiu covid, a imunidade caiu e foi onde ele contraiu a toxoplasmose, que é causada por carne mal cozida, fezes de animal contaminado, arranhado de cachorro ou pelo de gato ou cachorro", disse a tia.

Pedido de orações

Até a tarde desta quarta-feira (02), Rafael segue internado na UTI. "A família cobra as orações, porque nós cremos num milagre. Somos evangélicos. O Rafael é evangélico. Nós cremos que ele vai sair dessa sem sequela. A família pede que quem puder tirar uns cinco minutos de oração, que apresente o nome dele", pediu Eliane Silfer.

Adynoani Souza, a esposa, também pediu orações e disse que o áudio que circulou no WhatsApp está equivocado. "Não procede essa informação. Só isso que tenho a dizer. Quando meu esposo sair de lá, vamos contar o testemunho".

Sespa

Em nota, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa), por meio do Hospital Regional Público do Araguaia, reforçou que o boato sobre a vacina como causa de um AVC é fake news.

"O tratamento do paciente Rafael Oliveira Silva não é em decorrência da vacinação contra a covid-19. Portanto, o boato que circula na internet é falso. A Sespa esclarece que não possui autorização para a divulgação do quadro clínico e em respeito ao direito de privacidade dos pacientes, não fornecerá essa informação", disse a nota.