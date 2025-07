Professor é preso suspeito de aliciar estudantes no interior do Pará

Um professor foi preso pela Polícia Civil na terça-feira (1/7), em Altamira, no sudoeste do Pará, suspeito de aliciar menores de idade. Segundo as investigações da PC, ele utilizava perfis falsos em redes sociais para entrar em contato com estudantes.

Conforme as autoridades, vítimas adolescentes foram identificadas e relataram os abusos durante as escutas especializadas. Contra o suspeito havia um mandado de prisão preventiva, que foi cumprido pela Delegacia Especializada no Atendimento a Crianças e Adolescentes de Altamira, com o apoio da Delegacia da Mulher (DEAM), Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) e policiais do expediente de Altamira.

VEJA MAIS

Durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão realizado pela Delegacia de Brasil Novo, foram encontrados materiais ilícitos em seus equipamentos eletrônicos.

Ainda de acordo com a Polícia Civil, o suspeito atuava como professor em escolas dos municípios de Brasil Novo e Altamira. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento das prefeituras de Brasil Novo e Altamira. Em ambos os casos, a reportagem aguarda retorno.