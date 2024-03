Homem é assassinado com quatro tiros no bairro da Cidade Velha, em Belém

No final da tarde deste sábado (2), um homem de 36 anos, identificado como Elielson do Nascimento Maciel, foi assassinado na Vila N. Sra. da Conceição, entre a Travessa de Breves e a Avenida Bernardo Sayão, no bairro da Cidade Velha, em Belém. De acordo com o Centro Integrado de Operações (Ciop), a vítima foi alvejada com quatro tiros.

À reportagem de O Liberal, o Ciop informou que testemunhas relataram que o crime ocorreu por volta das 16h55, quando um carro modelo Ford Ka, na cor prata, parou no local. O suspeito pelo assassinato, ainda não identificado, desceu do veículo e efetuou os disparos contra a vítima, que veio a óbito no local.

Uma equipe da Polícia Militar foi até o local para garantir a segurança do entorno. A Polícia Científica fez a análise e remoção do cadáver.

O caso será investigado pela Polícia Civil, para que os detalhes acerca do crime sejam esclarecidos. Informações que ajudem o trabalho investigativo das autoridades policiais podem ser repassadas ao Disque-Denúncia (181).