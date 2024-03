Corpo de homem com marcas de tiros é encontrado dentro de canal, em Icoaraci

O corpo de um homem, que ainda não teve a identidade descoberta, foi encontrado na manhã desta segunda-feira (4), dentro de um canal, na rua Parque Santa Paula (conhecida também como Amanajá), no bairro Águas Negras, em Icoaraci, grande Belém. Conforme as informações iniciais, a vítima, que estava boiando no córrego, apresentava marcas de tiros na nuca.

VEJA MAIS

Segundo o que foi relatado pela pessoa que encontrou o corpo, ela estava lavando a louça na parte de trás da casa quando se deparou com o cadáver, que era trazido pela correnteza. Imediatamente a mulher acionou a Polícia Militar do 10º Batalhão que é responsável pela área. Os agentes foram ao endereço e constataram o caso, informando a situação para a Polícia Civil, Científica e Corpo de Bombeiros.

Conforme o que foi apurado no local, o homem apresentava uma lesão na cabeça de um disparo de arma de fogo. Os agentes que participaram da ação constataram que a morte da vítima não foi no local, mas o corpo teria sido arrastado até a área. No entanto, não há pistas sobre os executores ou sobre o que teria motivado a execução.

A Polícia Civil apurou as primeiras informações com as testemunhas, enquanto o corpo de Bombeiros realizava a retirada do corpo de dentro do córrego para que a Científica realizasse a perícia. Várias pessoas observavam o trabalho das autoridades policiais, mas informaram não saber quem é o homem encontrado.

Em nota, Corpo de Bombeiros Militar do Pará informou que "o corpo foi retirado da água e entregue à Polícia Militar".