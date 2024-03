Suspeito de agredir o pai com terçado é preso em Abaetetuba

Um homem identificado como Jamilson Pires dos Santos foi preso em flagrante na tarde de terça-feira (5) suspeito de agredir o pai com um facão do tipo ‘terçado’, na Vila de Beja, no município de Abaetetuba, nordeste do Pará. Conforme as informações policiais, Jamilson teria desferido os golpes na região da cabeça e da mão do familiar.

A Polícia Militar chegou até o suspeito após denúncias anônimas que relataram detalhes sobre o crime. Após tomar conhecimento sobre o caso, a equipe de agentes da Polícia Civil iniciou as buscas para localizar Jamilson. Após diligências na região, o suspeito foi encontrado no ramal Tauera de Beja, onde foi detido e recebeu voz de prisão.

Os policiais informaram que a agressão sofrida pela vítima ocorreu após o pai se negar a dar dinheiro ao filho para comprar cigarros. Teve início uma discussão entre os dois e então Jamilson pegou o terçado e desferiu os golpes no pai. Os agentes encaminharam o suspeito para a unidade policial onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante e, logo depois, foi encaminhado ao presídio de Abaetetuba, ficando à disposição do poder judiciário.