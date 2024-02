Homem é preso após tentar matar a esposa a golpes de facão em Jacareacanga

Um homem identificado como Lorivaldo Pereira da Silva, foi preso nesta segunda-feira (12), em Jacareacanga, sudoeste do Pará, acusado de tentar matar a esposa com golpes de facão. A vítima foi agredida e ameaçada de morte pelo parceiro ainda na madrugada desta segunda. Não há informações sobre como a agressão teria começado.

Após as agressões, a mulher foi levada para um hospital da região. Em depoimento à polícia, ela relatou às autoridades que foi atacada com golpes de facão pelo companheiro. Após colher os relatos da vítima, os militares foram até à residência do casal, onde encontraram um facão e uma escopeta calibre 20, que foram apreendidos e apresentados na delegacia como provas do crime.

Após as buscas na casa do casal, a PM realizou diligências para capturar o suspeito, que não foi localizado no momento. Horas depois, a operação resultou na detenção do suspeito, que foi encontrado e levado à Delegacia de Polícia Civil de Jacareacanga para os procedimentos necessários. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais detalhes sobre o caso à Polícia Civil. A reportagem aguarda retorno.