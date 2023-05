Mulher é presa por tentar matar filho do marido com outra mulher; vítima tem um mês de vida

Uma mulher, cujo nome não foi divulgado pela Polícia Civil, foi presa nesta terça-feira (9) após tentar matar um bebê de um mês, na cidade de Jurema, no Agreste de Pernambuco. O crime ocorreu na segunda-feira (8) e, de acordo com as autoridades, a suspeita atacou a mãe da criança, puxou a bebê dos braços dela e começou a sufocá-la. Populares intervieram e conseguiram salvar a vida do bebê e da mãe.

VEJA MAIS

A Polícia Civil informou ao g1 que a vítima mantinha um relacionamento com o marido da suspeita, que fugiu logo após o ataque. Ela foi encontrada e presa em flagrante pelo crime de tentativa de homicídio qualificado. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da mãe e do bebê.

A suspeita passará por audiência de custódia e ficará à disposição da Justiça.