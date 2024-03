'Pato dançarino' é encontrado morto com várias marcas de tiros, em Bragança

Um homem identificado somente pelo prenome ‘Márcio’, mais conhecido como ‘Pato Dançarino’, foi encontrado morto na madrugada desta terça-feira (5), no município de Bragança, nordeste do Pará. Conforme as informações preliminares, a vítima foi localizada por populares e apresentava várias marcas de disparos de arma de fogo.

Segundo moradores, o crime ocorreu por volta de 2h da madrugada. A vítima foi encontrada caída em uma área de mato, já sem vida. Os moradores da área ouviram os disparos e foram até o local, onde encontraram Pato Dançarino. Logo após, a Polícia Militar foi acionada.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações para a polícia Civil e Militar e foi informada que equipes da delegacia de Bragança apuram o caso. A vítima ainda não foi identificada. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações.