Trabalhador rural é morto pelo colega com golpe de foice em Paragominas

Um homem identificado apenas como Francisco foi morto com um golpe de foice, na quarta-feira (10), em uma fazenda localizada na comunidade Perachi, que fica em Paragominas, no sudeste do Pará. O suspeito, reconhecido como Cristiano e que era colega de trabalho da vítima, foi preso em flagrante.

João Sadlowski, delegado titular da Delegacia de Homicídios de Paragominas, disse à reportagem que o crime ocorreu durante um desentendimento entre Francisco e Cristiano. “Assim que houve a confirmação do crime, solicitamos o apoio da Polícia Militar e nos dirigimos ao local do crime e conseguimos capturar o autor do homicídio. Ele (suspeito) nos indicou onde a arma do crime estava escondida”, contou.

Segundo o delegado, depois de detido, Cristiano relatou à polícia que, supostamente, a vítima teria o ameaçado. “A vítima e o suspeito trabalhavam na mesma fazenda. A vítima foi se abaixar para pegar sementes de capim para plantio e o suspeito desferiu o golpe com uma foice no pescoço (de Francisco), que quase a decapitou”, acrescentou Sadlowski.

O suspeito foi levado sob custódia até a delegacia, onde foi autuado por homicídio duplamente qualificado por motivo fútil. Cristiano foi encaminhado ao Sistema Penitenciário, onde permanece à disposição da Justiça.