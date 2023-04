Homem de 39 anos é preso por agredir e ameaçar companheira em Outeiro

Um homem de 39 anos foi preso neste domingo (23), suspeito de agredir e ameaçar de morte a companheira, uma mulher de 21 anos. O crime ocorreu na residência da vítima, situada no bairro Água Cristalina, na ilha de Caratateua, em Outeiro, distrito de Belém. O policial militar 2º Sargento Alexandre de Aviz, contou que uma guarnição do 26º Batalhão de Polícia Militar, foi acionada e atendeu de imediato a ocorrência. As autoridades não revelaram o motivo da violência.

“Após acionamento via Centro Integrado de Operações (CIOp), nossa guarnição chegou no endereço mencionado na denúncia e conseguimos prender o suspeito em flagrante. Uma arma branca (faca), um pedaço de ferro e uma corrente foram encontrados na posse do indiciado, que recebeu voz de prisão. Ele foi apresentado na Delegacia de Polícia Civil de Outeiro para procedimento”, informou o militar.

Já na unidade policial, a vítima e a testemunha, sua irmã de 28 anos, relataram aos policiais civis sobre as ameaças e as circunstâncias do caso. “É importante que vítimas de violência doméstica denunciem os agressores. Temos uma rede de proteção e orientamos as vítimas quebram o silêncio, que procurem a Polícia Civil ou outros canais de denúncia do sistema de segurança pública e relate os fatos para que possamos atuar no acolhimento, proteção e responsabilização dos agressores", contou o delegado Augusto Damasceno.

Após os procedimentos cabíveis, o homem permanece preso à disposição da Justiça.