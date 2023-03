Violência doméstica: homem é preso por agredir a companheira em Marabá

Policiais militares prenderam, na madrugada do último domingo (12) Magno Leal de Souza, acusado de violência doméstica. Sobre ele recai a suspeita de lesão corporal dolosa praticada contra a companheira. Segundo informações da Polícia Civil, o episódio ocorreu na residência em que vive o casal, na Folha 25, núcleo Nova Marabá.

Após ser acionada para atender à ocorrência no local, a guarnição da Polícia Militar encontrou os indícios da agressão no endereço do casal. Magno estava na residência e a companheira foi encontrada com a cabeça ensanguentada. Ela precisou ser levada para receber atendimento no Hospital Municipal de Marabá, onde foi medicada e passou por uma sutura de quatro pontos na cabeça, dada a gravidade do ferimento.

Já o suspeito recebeu voz de prisão ainda na residência e foi encaminhado para a Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (Deam), onde foi registrado o caso.