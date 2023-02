Vítima de violência doméstica no Curió-Utinga recebe acolhimento especializado

Uma mulher que foi vítima de violência doméstica pelo ex-companheiro no bairro do Curió-Utinga, em Belém, ganhou acolhimento da Polícia Civil, por meio da Diretoria de Atendimento a Grupos Vulneráveis (DAV) e Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam). O caso ganhou repercussão no último domingo (12), depois que imagens da agressão foram compartilhadas em redes sociais. Um vídeo mostra o momento em que o ex-companheiro usa um facão para cortar o cabelo dela, em público, de forma truculenta e com várias humilhações.

Segundo a PC, para que o acolhimento fosse feito, equipes especializadas diligenciaram até o local do crime, no bairro do Curió-Utinga. Familiares da vítima apontaram que ela havia saído da área com destino ao interior do estado, onde foi encontrada por equipes especializadas da Polícia Civil e encaminhada para os primeiros atendimentos.

Após o traslado para Belém, a mulher passou por escuta especializada sobre o caso na Delegacia de Atendimento à Mulher e encaminhada para exames complementares de saúde. Com objetivo de garantir a proteção da vítima, a Polícia Civil ofereceu à vítima a opção de permanência no Abrigo Estadual, onde será dado continuidade ao trabalho de acolhimento multiprofissional.

Titular da Diretoria de Atendimento à Vulneráveis (DAV), a delegada Ariane Melo Rodrigues, aponta que a importância da formalização das denúncias como ponto inicial para atendimento de vítimas e prisão dos envolvidos. “Este é um caso típico que circulou nas redes sociais, chegando até a Polícia que iniciou as diligências. Mas nós temos os nossos canais oficiais de denúncia, que podem e devem ser usados em casos como esse”, explicou a delegada.

Delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende destacou o esforço das equipes envolvidas para o atendimento do caso. “Tivemos agentes no local da ocorrência e deslocamos equipes para o interior a fim de prestar a melhor assistência a essa mulher. Ao final do dia, ela já estava encaminhada para atendimento especializado e o autor das agressões preso”, frisou Resende

Prisão

O agressor foi preso ainda no domingo (12), por equipes da Polícia Militar e apresentado na Delegacia da Mulher. Nós enfatizamos que todas as situações de violência doméstica sejam denunciadas.