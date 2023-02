Altamira: Suspeito de violência doméstica morre em confronto com a PM 

Um homem identificado como Josafá Oliveira de Souza foi morto após trocar tiros com a Polícia Militar, no bairro São Joaquim, em Altamira, sudoeste do Pará. Os agentes informaram que foram acionados para atender a uma ocorrência de violência doméstica, na qual o suspeito estaria agredindo a própria companheira. O caso ocorreu nesta terça-feira (14).

Ainda de acordo com informações da polícia, a vítima relatou que, além das agressões, o criminoso teria tentado alvejá-la a tiros por duas vezes. Porém ela conseguiu fugir.

Os policiais militares realizaram buscas na área, na tentativa de encontrar o suspeito. Ele foi encontrado e, segundo a polícia, estava de posse de uma revólver calibre 38, a qual foi apreendida e apresentada na delegacia de Polícia Civil da cidade. Ao perceber a aproximação das guarnições, Josafá teria disparado em direção aos agentes, que teriam revidado e atingido o suspeito.

Josafá foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros e encaminhado para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA), mas não resistiu aos ferimentos e morreu ainda a caminho da unidade de saúde.

A reportagem de O Liberal acionou a Polícia Civil para checar quais procedimentos foram adotados em relação à mulher que sofreu a violência.