PM vai atender denúncia de violência doméstica e descobre tráfico em Moju

Policiais do 47º Batalhão de Polícia Militar (BPM) do município de Moju, no nordeste do Pará, vivenciaram uma experiência curiosa no sábado (4). Em apuração de uma denúncia de violência doméstica, eles descobriram mais uma ocorrência: tráfico de drogas. Como resultado da operação, um homem foi conduzido para a Delegacia de Polícia.

Inicialmente, o acionamento dos policiais foi para atender, no bairro Parolândia, a uma denúncia envolvendo a aplicação da Lei Maria da Penha, de combate a agresssões e riscos contra integridade da mulher. A vítima estava, então, sendo agredida pelo companheiro, identificado como "Rômulo".

VEJA MAIS

Drogas

Ao chegarem ao local, os policiais constataram a prática de violência doméstica, com cenas de agressão à vítima. Entretanto, a PM também verificou, no imóvel, a presença de uma quantidade significativa de drogas, ou seja, o equivalente a 253 gramas de Oxi (mistura da pasta base de cocaína).

A ação policial acabou, então, resultando na condução do agressor para a Delegacia de Polícia Civil, em Moju. Ele deverá responder, agora, pelas duas situações a que está relacionado, ou seja, violência doméstica e tráfico de entorpecentes.