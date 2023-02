‘Bebê lindo’ é preso por tráfico de drogas e porte ilegal de arma em Igarapé-Miri

As equipes do 31° Batalhão de Polícia Militar (31° BPM), unidade que integra o Comando de Policiamento Regional IX, prenderam, na última sexta-feira (3), Artemio Pinheiro Cardoso, conhecido como “Bebê lindo”, suspeito de tráfico ilícito de drogas e porte ilegal de arma de fogo, no munícipio paraense. A irmã dele, Renata Pinheiro Cardoso, também foi levada à delegacia e está presa. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil do município.

De acordo com as informações da polícia, os agentes estavam fazendo patrulhamento para buscar os envolvidos em um homicídio, que ocorreu no Rio Anapu, em janeiro deste ano, quando receberam uma denúncia anônima informando a localização de Artemio - que estava foragido por ter envolvimento no caso. Ele foi localizado no bairro Perpétuo Socorro, em Igarapé Miri.

Ao entrar na casa, onde o suspeito estava escondido, foi encontrada com a irmã dele, Renata, que é suspeita de traficância com Artemio, uma substância semelhante à maconha, outras 11 porções menores semelhantes ao entorpecente e uma terceira porção, porém, maior do narcótico.

O suspeito tentou fugir pelo fundo da residência, mas foi capturado pelos policiais. Com ele, foram apreendidos uma arma de fogo, munições e um celular.

Foram apreendidos uma arma de fogo, munições e dois celulares. Além de drogas ilícitas (Divulgação)

No momento da prisão, Artemio confessou que teve participação no homicídio no Rio Anapu, juntamente com mais 9 suspeitos, que vitimou um homem, identificado Clemerson, que teve a sua cabeça degolada.

Além do envolvimento no assasinato de Clemerson, Artemio é suspeito de ter participação em pelo menos, quatro outros homicídios.

Em nota, a Polícia Militar do Pará informou que os agentes localizaram o homem e encontraram com ele uma pistola calibre 380 milímetros e seis munições.



"Na casa onde o suspeito estava também foi encontrada uma porção de substância análoga à maconha", informaram no documento.