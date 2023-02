Pai e mais cinco filhos são presos pela morte de 'Pânico' em Santarém

A Polícia Civil do Pará (PCPA) prendeu, na manhã desta sexta-feira (3), prendeu o pai, Marcelino Palma de Jesus, 60 anos, e mais cinco filhos envolvidos no assassinato de Aleksander Guimarães Sena, vulgo “Pânico” em Santarém, oeste do Estado. O trabalho feito pela 12ª Superintendência Regional do Baixo e Médio Amazonas, intitulado de “Operação Recovery”, também foi atrás acusados de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI), delitos sexuais e tráfico de drogas. Além da família, outras dez pessoas foram detidas por crimes diferentes. Com informações de O Impacto.

VEJA MAIS

As investigações chegaram até a família depois que uma testemunha ocular relatou à polícia que Itamar Viana de Jesus, 21 anos, filho do idoso, confessou ter matado Pânico na companhia dos irmãos Diego, 32, Arão, 24, e Osiel, de 19. Gedeão Viana de Jesus, 31 anos, que também é filho de Marcelino, foi capturado pela polícia.

“Geralmente esses crimes estão relacionados a outros crimes, como tráfico de drogas e roubos também acontecido na cidade. Independentemente de quem sejam as vítimas, não vamos permitir que fatos dessa natureza aconteçam na nossa cidade”, disse Jamil Casseb ao portal O Impacto.

De acordo com a PCPA, o objetivo da ação policial foi de diminuir os índices de criminalidade na cidade, além de prisões temporárias capturar acusados de envolvimento nos assassinatos que Santarém registrou nos últimos dias. A ação foi deflagrada por volta das 7h.

Os mandados de prisão foram expedidos pela 3ª Vara Criminal Privativa do Tribunal do Júri da Comarca de Santarém.

A Operação Recovery contou com a ajuda do Núcleo de Atendimento Integrado (NAI), e as Unidade Integrada de Polícia (UIP) de Santarenzinho, Nova República, junto com as de Mojuí dos Campos e Belterra.

Relembre a morte de Pânico

Aleksander estava desparecido desde o dia 2 de janeiro e foi encontrado morto com as mãos amarradas, dois dias depois do sumiço.

Na semana seguinte, no dia 12, Leonardo Santos de Sousa, conhecido como ”Léo” foi preso também pela morte de Pânico. Léo disse que atirou pelo menos cinco vezes contra a vítima e que, se pudesse, faria de novo.

Com as prisões quase um mês depois do desaparecimento de Aleksander, sete pessoas foram presas pelo o homicídio.