Polícia encontra mais de uma tonelada de drogas escondida sob carga de pirarucu

A Polícia Civil do Pará apreendeu nesta quarta-feira (18), durante a operação "Rio Amazonas", cerca de 1,5 toneladas de drogas, avaliadas em quase R$ 35 milhões, escondidas sob uma carga de 12 toneladas de pirarucu dentro de uma embarcação. A ação policial ocorreu nas proximidades do município de Óbidos, no oeste do Estado. Três tripulantes do barco foram presos. Eles não tiveram as identidades reveladas

Segundo as investigações, a embarcação vinha de Manaus (AM) e tinha como destino a cidade de Santarém, também no oeste do Pará. O pescado que cobria a carga de entorpecentes também foi apreendido.

Por meio de sua conta no Twitter, o governador Helder Barbalho informou que três pessoas foram presas durante a operação e que a polícia segue investigando o caso para localizar e prender todos os envolvidos.

O delegado do Núcleo de Apoio à Investigação (NAI) Santarém, Silvio Birro, que está à frente das investigações, conversou com exclusividade à redação integrada de O Liberal. Ele disse que a polícia obteve a informação sobre a localização da drogas, por meio de uma denúncia anônima repassada ao disque denúncia 181 e avaliou o trabalho policial como um dos maiores no Baixo Amazonas.

Por volta de 20h, as equipes policiais ainda retiravam as drogas de dentro do barco, fazendo com que a PCPA ainda não pudesse distinguir o tipo da droga apreendida no barco.

“Conseguimos localizar a droga depois de recebermos uma denúncia anônima no 181 informando de que os entorpecentes estariam no barco. Foi uma operação exitosa que contou com a apoio da população, repassando informações importante. Até agora pouco estávamos retirando as drogas do barco, porque tinha muito peixe escondendo os entorpecentes. Acredito que essa apreensão tenha sido uma das maiores na região do Baixo Amazonas”, contou o delegado.

Tripulantes presos podem responder por tráfico de drogas e crime ambiental

O delegado-geral da Polícia Civil, Walter Resende, disse que os três tripulantes da embarcação foram presos em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, podendo ser responsabilizados ainda por crime ambiental, em razão da forma com que a carga de pescado foi acondicionada e estava sendo transportada.

A ação contou com a participação de equipes da Diretoria de Polícia Especializada, por meio da Divisão Estadual de Narcóticos (Denarc), do Núcleo de Inteligência Policial (NIP) e do NAI do município de Santarém. O trabalho prossegue a fim de calcular a quantidade final de material apreendido.

Ainda segundo o delegado-geral Walter Resende, as investigações vão prosseguir com o objetivo de identificar o esquema de tráfico e chegar a outras pessoas envolvidas.