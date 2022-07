PF apreende cerca de uma tonelada de cocaína enterrada em sítio de Curuçá; duas pessoas foram presas

Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (6), em Curuçá, região nordeste do Pará. A droga estava enterrada em um sítio da cidade. A ação resultou na prisão em flagrante de duas pessoas. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados.

As equipes da PF receberam denúncia anônima dizendo que uma carga de entorpecente estava armazenada em um sítio. Com autorização judicial, equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) foram até o local. A Polícia encontrou o local onde a droga estava e a desenterrou. As pessoas que estavam no sítio foram presas.

Vídeo feitos pela PF mostram o momento em que a as equipes cavam para encontrar cocaína escondia dentro de um buraco. Nas imagens é possível ver que uma camada de pedaços de madeira cobria o entorpecente junto com toda terra. Um dos policiais chega a dizer que o buraco “é fundo”.

Um dos tabletes chamou atenção da autoridade policial por conter uma suástica nazista. No entanto, a Polícia acredita que seja uma forma de identificar a origem da droga, que possivelmente seja de algum lugar fora do Brasil.

A cocaína e os suspeitos foram encaminhados à Superintendência Regional da Polícia Federal, em Belém. No local foram feitos os procedimentos de flagrante. O caso seguirá sendo investigado pela PF.

Suástica nazista

Existem dois tipos de suásticas, sendo uma com os braços virados em sentido horário e a outra em sentido oposto. Esta última seria utilizada em rituais de magia negra. Em 1920, a Partido Nacional-Socialista alemão implementou a suástica solar, que representa boa sorte, no governo. Hitler adotou a imagem como estampa do Partido Nazista. As informações são da revista Super Interessante.

Operação The Fallen

O Pará foi alvo de mandados de busca e apreensão na operação Catrapo, deflagrada pela Polícia Federal na manhã desta quarta-feira (6), junto com outros nove estados: Mato Grosso, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Amazonas, Paraná, Rondônia e Tocantins. Em simultâneo, a operação The Fallen cumpriu ordens em Pernambuco, São Paulo, Paraná, Minas Gerais e Bahia. O objetivo é a desarticulação de organizações criminosas responsáveis por tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e contrabando.