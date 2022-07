PF incinera cerca de duas toneladas de drogas em olaria de Santa Izabel

A Polícia Federal incinerou cerca de duas toneladas de drogas na manhã desta quarta-feira (6), em uma olaria no município de Santa Izabel, região nordeste do Pará. Os entorpecentes foram apreendidos em diversas operações da PF desde 2019 a 2021.

A redação integrada de O Liberal solicitou mais informações para a Polícia sobre a incineração das drogas e aguarda um retorno.

Apreensão de cocaína em Curuçá

Cerca de uma tonelada de cocaína foi apreendida pela Polícia Federal (PF) nesta quarta-feira (6), em Curuçá, região nordeste do Pará. A droga estava enterrada em um sítio da cidade. A ação resultou na prisão em flagrante de duas pessoas. Os suspeitos não tiveram os nomes divulgados.

As equipes da PF receberam denúncia anônima dizendo que uma carga de entorpecente estava armazenada em um sítio. Com autorização judicial, equipes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE) e do Núcleo Especial de Polícia Marítima (Nepom) foram até o local. A Polícia encontrou o local onde a droga estava e a desenterrou. As pessoas que estavam no sítio foram presas.

