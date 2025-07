UFPA sedia oficina internacional para sensibilização sobre mudanças climáticas

Nesta quinta-feira (3), o Núcleo de Altos Estudos Amazônicos da Universidade Federal do Pará (NAEA/UFPA) será palco de uma atividade internacional de educação ambiental. A oficina “Mural do Clima” será realizada das 8h às 12h, no miniauditório do NAEA, localizado no Campus Profissional da Cidade Universitária João da Silveira Neto, em Belém. A participação é gratuita e aberta à comunidade acadêmica e ao público em geral.

"A realização do workshop Mural do Clima, em parceria com o GEAM/NAEA/UFPA, significa a construção de uma ação colaborativa entre a ciência e a sociedade para a melhor compreensão da crise climática e de suas consequências para todos. Trata-se da formação de multiplicadores dessa metodologia, criada para facilitar a compreensão dos dados científicos sobre as mudanças climáticas por meio de ações práticas e participativas", afirma Marilena Loureiro, professora do PPGDSTU (NAEA/UFPA) e coordenadora do GEAM.

O GEAM, com 27 anos de atuação, é referência em atividades de ensino, pesquisa e extensão voltadas à educação ambiental na região amazônica. Baseado nos relatórios do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC), o Mural do Clima utiliza cartas ilustradas em uma dinâmica interativa de grupo, permitindo que os participantes compreendam, de forma colaborativa, as causas, consequências e possíveis soluções para o aquecimento global.

Guiados por facilitadores experientes, os participantes constroem juntos um mapa mental dos eventos climáticos e, ao final, refletem sobre as ações necessárias para enfrentar os desafios ambientais. Desde sua criação, em 2018, a metodologia tem sido aplicada em universidades, escolas, ONGs, órgãos públicos e empresas ao redor do mundo, sempre com o propósito de transformar o conhecimento científico em ação concreta.

A oficina no NAEA integra um esforço de articulação internacional para ampliar o acesso a informações qualificadas sobre a crise climática, especialmente em territórios estratégicos como a Amazônia.

O que é o Mural do Clima

Criado na França em 2018, o Mural do Clima já foi traduzido para mais de 40 idiomas e impactou milhares de pessoas ao redor do mundo. A metodologia busca transformar o conhecimento científico sobre mudanças climáticas em ação, por meio da educação e da sensibilização coletiva.

Serviço

Oficina Mural do Clima – NAEA/UFPA

Data: 3 de julho de 2024 (quinta-feira)

Horário: 8h às 12h

Local: Miniauditório do NAEA – Campus Profissional, Cidade Universitária João da Silveira Neto, Belém/PA

Mais informações: @muraldoclimabr