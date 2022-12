Naruto: cão farejador 'Uchiha' ajuda PM em apreensão de 15 quilos de maconha em Altamira

A Polícia Militar (PM), com apoio do cão farejador, que se chama 'Uchiha', apreendeu, nesta segunda-feira (16), 15 quilos de maconha escondidos dentro de uma mala no terminal rodoviário em Altamira, região sudoeste do Pará. As autoridades ainda não conseguiram identificar a pessoa que despachou o entorpecente. Uma denúncia anônima chegou até a posição em que a maconha estava camuflada. As informações são do Confirma Notícia.

O 16º Batalhão de Polícia Militar (16º BPM), conseguiu localizar as drogas após a fiscalização da Guarda Municipal com a utilização do Uchiha. A mala foi despachada em Rurópolis, distante a 338m quilômetros de Altamira, e iria até Marabá, sudeste do Estado. Com a interceptação, a carga foi checada e a droga apreendia.

O caso foi repassado à Polícia Civil do Pará (PCPA) para que o suspeito responsável pelo embarque da maconha seja identificado. Os tabletes das drogas estavam embalados e protegidos com fita adesiva. Na delegacia da cidade onde apreensão ocorreu, o entorpecente deve ser levado para ser incinerado.

A redação integrada de O Liberal solicitou atualização para saber se a pessoa envolvida no despacho da bagagem foi localizada. A reportagem aguarda retorno.

O que significa Uchiha?

Dentro do universo do anime de Naruto, o clã Uchiha contempla alguns dos ninjas mais poderosos de todos os tempos. Uma das habilidades mais conhecidas pelos amantes da série baseado em um mangá é o ‘Sharingan’, que concede talentos únicos aos seu portador.