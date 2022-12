PRF registra aumento de 30% na apreensão de drogas nas rodovias do Pará

​A Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou aumento de 30% nas apreensões de drogas, nas rodovias federais do Pará, na comparação com o mesmo período do ano passado. Os dados foram divulgados na tarde desta segunda-feira (19). Ao longo dos últimos 12 meses, foram apreendidas mais de duas toneladas de cocaína, no valor total de aproximadamente R$ 360 milhões, o que representa aumento de 25% em relação ao mesmo período do ano de 2021; também 679 quilos de maconha, totalizando R$ 1,5 milhão, aumento de 28%.

Ainda, destaca-se o número de apreensões de: 2.881 anfetaminas, no valor geral de R$ 17.286,00; quase 23 quilos de crack, aproximadamente R$ 23 mil, aumento de 74%; e 89 quilos de skunk, aumento de 63% em relação ao mesmo período de 2021.

Segundo a PRF, a região amazônica é a entrada para diversos tipos de drogas, sobretudo para a cocaína, a qual é produzida por seus países fronteiriços: Bolívia, Colômbia e Peru. Em decorrência disso, a cocaína perpassa pelas rodovias e pelas estradas federais do Pará, onde servem como corredor para a sua destinação fora do Brasil. Assim, ao intensificar as fiscalizações, a PRF busca coibir o tráfico internacional de drogas.

O tráfico de drogas proporciona atividades ao crime org​​anizado e o cometimento, portanto, de crimes como o homicídio, o roubo, o furto, o latrocínio, a ocultação de bens (comumente conhecida como “lavagem de dinheiro”), dentre outros.

Contrabando

Ainda de acordo com a PRF, no que concerne à quantidade de cigarros contrabandeados, foram apreendidos 270.460 maços, isto é, em torno de R$ 946.610,00. Na comparação com o mesmo período de 2021, tem-se um acréscimo de 39%.

Além das drogas e do cigarro, a Polícia Rodoviária Federal apreendeu 111 armas, dentre as mais comuns: pistolas, revólveres e espingardas, totalizando, aproximadamente, R$ 333 mil.

Quanto às munições, o número de apreensões foi de 5.557, o que resulta no valor de cerca de R$ 16.671,00.