Ivete Sangalo 'cheira' droga? Cantora desmente e explica pó branco em shows

Um vídeo que mostra Ivete Sangalo supostamente "cheirando" algo branco antes de iniciar um dos seus shows deixou muitos internautas alvoroçados e questionando se a autora do hit "Festa" usava cocaína para conseguir aguentar o pique das suas performances. Os boatos circulam desde 2016, e até mesmo já foram desmentidos pela própria cantora, mas vieram à tona novamente em 2022 após alguns registros viralizarem na internet.

Em um vídeo divulgado no Youtube, Ivete Sangalo aparece prestes a entrar no palco, sendo acompanhada por um membro da sua equipe. Em determinado momento, antes de iniciar a apresentação, a baiana pega uma substância branca e insere no nariz, sem se importar com a presença das câmeras ou alguns fãs que pedem fotos. Confira:

Ivete explica boatos

Em 2016, quando a notícia foi veiculada, Ivete parou uma das suas apresentações para explicar que o suposto "pó branco" era soro fisiológico, algo que ajudava na manutenção da sua voz. "Eu não admito que tratem de forma irresponsável o meu modo responsável de viver. É inadmissível aquilo que tá rodando na internet, é absurdo. Eu tenho um filho de sete anos e tenho milhões de fãs mirins", iniciou ela, exibindo um copo com soro dentro.

"Isso aqui, pra quem me acompanha há 23 anos, e que a propósito não dá pra ter uma carreira vitoriosa há 23 anos se a gente não andar dentro da responsabilidade, saúde, e, acima de tudo, consciência em qualidade de vida, que é uma coisa que eu tenho muito [...] Isso aqui é soro fisiológico, que está presente em todas as minhas apresentações. Isso aqui eu utilizo pra que eu conte cada vez melhor pra vocês", explicou. Veja o vídeo:

Já em 2022, Ivete voltou a falar sobre os boatos e revelou que toda a sua energia no palco é uma mistura de paciência e bons hábitos com seu próprio corpo. "O meu movimento é uma coleção de coisas que eu faço em benefício da minha pessoa, de hábitos, que gera essa energia que eu acho sensacional. E também da minha relação com os meus filhos, a minha paciência, Daniel fala muito, que eu tenho 10 anos de paciência. Que eu acho que quando você vai se nutrindo, vai se cuidando, você tem mais para dar para quem você ama", disse ela.

(Estagiária Paula Figueiredo, sob supervisão de Carlos Fellip, editor executivo de OLiberal.com)