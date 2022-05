Filho de Ivete Sangalo vende videogame em rede social para comprar prancha de surfe

O nome do filho mais velho de Ivete Sangalo, Marcelo, de 12 anos, virou assunto nas redes sociais nos últimos dias. Isso porque o menino usou seu perfil no instagram para divulgar que estava vendendo o seu videogame para comprar uma prancha de surfe. Os prints do anúncio viralizaram e ele decidiu comentar sobre.

"Vendo PS4 e 2 controles! Chama no direct. Compartilha, por favor, para aí comprar minha prancha nova", disse o garoto na publicação.

Muitos comentaram sobre a situação e elogiaram a apresentadora que, apesar de ter dinheiro, fez com que o menino, desse um jeito de conseguir a própria prancha.

Como a situação virou destaque e um dos assuntos mais comentados nas redes, Marcelo se pronunciou e esclareceu: "Gente, isso foi há dois anos. Eu já vendi há um tempão. Não estou vendendo mais", escreveu o menino no Instagram.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)