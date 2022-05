Ivete Sangalo retribui apalpada de fã que invadiu palco; vídeo

Uma situação inusitada aconteceu em um dos último shows de Ivete Sangalo, no domingo (1º), em Jericoacoara, no Ceará. Um homem invadiu o palco da cantora e percebendo que ele estava excitado, a artista o apalpou na região íntima.

Após o apalpar, Ivete saiu andando para o lado oposto do palco enquanto os seguranças retiravam o homem do lugar. Ela ainda justificou as apalpadas dizendo: "Está de p*u duro".

As imagens do acontecido logo começaram a circular pelas redes sociais e deixaram os internautas surpresos com a atitude da baiana. Um deles até criticou a atitude dela: "Não vão abordar essa questão e acusar Ivete de assédio? Se fosse um cantor com uma fã será diferente, né?".

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)