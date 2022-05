Ivete Sangalo faz show para comemorar seus 50 anos; saiba onde assistir de graça

Ivete Sangalo completará 50 anos nessa sexta-feira (27). Um grande show será realizado em sua cidade natal, Juazeiro (BA), e deve ser transmitido na televisão aberta, tendo duração de mais de 3 horas. A artista é uma das maiores cantoras do Brasil, conhecida por sua passagem pela Banda Eva, além de sucesso internacional com sua carreira solo. Saiba onde assistir ao show especial.

VEJA MAIS

A Globo transmitirá o show da turnê “Tudo Colorido”, na sexta-feira, após a novela Pantanal, e segue até às 1h35, do dia 28, quando começará o Jornal da Globo. O show também será transmitido no canal Multishow e será apresentado por Marcos Mion, o apresentador do "Caldeirão com Mion”.

Em entrevista para o Fantástico, a cantora falou sobre o show:

“É um momento tão lindo, tão maravilhoso, de celebração. E celebrar dessa maneira é muito privilégio. Além de muita gratidão, eu tenho muita energia e felicidade para jogar isso para o mundão, porque é tanta coisa boa para mim, que eu estou querendo muito comemorar”.

História de Ivete Sangalo

Ivete Sangalo alcançou o sucesso na Banda Eva, vendendo mais de cinco milhões de discos. Entretanto, foi na sua carreira solo que a cantora chegou ao auge. São cerca de 20 milhões de cópias, marcando Ivete como uma das cantoras com maior número de vendas no Brasil. Ivete já ganhou quatro vezes o Grammy Latino, além de ser recordista do “Prêmio Multishow”, com 16 conquistas.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)