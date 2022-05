Gustavo Mioto se pronuncia após palavrões e expulsão de show: 'Surtei'

O cantor Gustavo Mioto usou suas redes sociais nesta segunda-feira, 23, para desabafar após episódio polêmico em show realizado em Franca, no interior de São Paulo. Ele viu uma mulher sendo agredida por um homem e o expulsou do evento, além de falar palavrões.

"Queria pedir desculpas pelos palavrões no palco, eu surtei. Homem que bota a mão em mulher para mim me tira do sério além do normal", começou ele.

Segundo o sertanejo, ao ver a agressão contra a mulher, ele não se conteve: "A partir do momento que homem põe a mão em mulher, para a mim já acabam todos os argumentos e minha cabeça explode e naquele momento só precisa tirar aquele homem dali", declarou.

Gustavo ainda se desculpou com o público que estava no local: "Peço desculpa para quem não precisava ouvir isso, tenho certeza que aquele tipinho não representa os moradores da cidade de Franca. É isso, obrigado, fiquem com Deus", disse.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)