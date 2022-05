Zé Neto joga indireta para Anitta em show: 'A gente não precisa fazer tatuagem no tob*'; vídeo

Durante um show realizado nesta quinta-feira (12), em Bonito, no Mato Grosso do Sul, o sertanejo Zé Neto, da dupla com Cristiano, jogou indireta para a cantora Anitta: "A gente não precisa fazer tatuagem no tob* pra mostrar se a gente está bem ou não", falou o sertanejo durante o show.

Em vídeo que circula nas redes sociais, ele começa: "Não somos a equipe que não dependemos da Lei Rouanet, o nosso cachê quem paga é o público". Segue com a indireta para Anitta e questiona: "A gente vem simplesmente e canta, porque o Brasil inteiro canta com a gente. Será que tá ruim?", completa o sertanejo, encerrando com um palavrão.

O discurso está sendo visto como sexista e em apoio ao governo de Jair Bolsonaro (PL), para quem a dupla fez campanha em 2018.

Vale lembrar que a cantora vem confrontando diretamente o governo do Presidente nas redes sociais e encabeçou a campanha para que jovens com mais de 16 anos tirassem o título de eleitor para as eleições de outubro deste ano.