Indireta do sertanejo Zé Neto para Anitta movimenta as redes sociais: 'Inveja é uma merd*'

A fala do sertanejo Zé Neto em show no Mato Grosso do Sul que foi entendida como uma indireta para Anitta está causando na internet. Ao afirmar que "a gente não precisa fazer tatuagem no tob* pra mostrar se a gente está bem ou não", a internet reagiu.

Uma das primeiras a se pronunciar foi a influenciadora GKay.

Vendo a movimentação nas redes sociais, o artista fez um post dizendo estar muito ocupado para responder.

O pai de Anitta se manifestou no instagram @rainhamattos desabafando sobre a implicância antiga da dupla com sua filha.

O público acusou o sertanejo de ser hipócrita, já que também posta fotos marcando seu corpo na internet.

Outro fato lembrado pelos internautas é que o cantor disse praticar zoofilia.

Na internet, ainda acusaram o artista de ser recalcado.