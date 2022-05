Repórter afirma que foi agredido após deixar show de Joelma, em Manaus; vídeo

Adeildo B, repórter do SBT na TV Jornal, afiliada do SBT em Recife, Pernambuco, passou por uma situação de violência após sair de um show da cantora Joelma, em Manaus, Amazonas, no último sábado, 14. Ele afirma que foi agredido e vítima de um assalto.

Um vídeo gravado por Adeildo e divulgado por Jacqueline Araújo, diretora do programa "Turma do Barra", mostrou o repórter machucado depois do ocorrido.

"Estamos muito tristes com o que aconteceu e esperamos, sinceramente, que as autoridades policiais adotem as devidas providências", escreveu ela na publicação no Instagram.

Na segunda-feira, 15, o profissional usou seu perfil nas redes sociais para contar sobre a agressão e tranquilizar o público. "Eu estava no show fazendo imagens, levei dois celulares. Produzi conteúdos para o Instagram e para a TV. Eu deixei o show antes do fim porque minha calça rasgou, só me trocaria para retornar", explicou.

"Peguei um mototáxi e ele entrou em uma rua estreita. Quando vi, já chegavam duas motos. Eu estava com dois celulares na mão, e eles pegaram os aparelhos rapidamente. Começaram a me espancar, dar murros no meu rosto e nos dentes", contou ele.

"Coloquei o primeiro número da senha (do meu celular), mas depois fingi desmaio. Eles continuaram agredindo. Depois tentei levantar rápido para evitar a fuga. Corri 300 metros, mas não consegui", concluiu o repórter.

Jacqueline Araújo informou que Adeildo B não está mais em Manaus e já chegou em Recife após sofrer o assalto.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)