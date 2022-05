Cachorros invadem transmissão de jornal e repórter corre para evitar acidente; vídeo

A equipe de reportagem da NDTV afiliada à Record TV em Santa Catarina passou um sufoco na sexta-feira (13), durante uma entrada ao vivo do repórter Felipe Kreusch Pires. Quando o jornalista foi chamado para mostrar os prêmios no quadro especial, dois cachorros invadiram a transmissão e um deles se posicionou em um pufe e se preparou para fazer xixi. O repórter conseguiu intervir para que um acidente não acontecesse com o cenário. As informações são do portal Em Off.

Felipe notou a situação e agiu rápido para evitar que o cãozinho urinasse no pufe, o que arrancou risadas do apresentador, Eduardo Prado. “Ai meu Deus do céu, não, quase que o cachorro fez xixi aqui. Você viu isso? Foi por pouco. Eu vou ficar cuidando desse pufe aqui, meu Deus do céu”, disse o repórter, gargalhando.

“Levanta essas coisas para cima do balanço, os cachorros vão [fazer xixi] em tudo”, aconselhou o apresentador.

A emissora entrou na brincadeira e tirou sarro do momento em seu perfil no Instagram. “No ao vivo tudo pode acontecer”, publicou junto com o vídeo do momento..