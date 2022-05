Criança de 4 anos é flagrada tentando levar cachorro na mochila para a escola; veja

Uma garotinha de quatro anos, chamada Lívia Vitória, conquistou a web após tentar levar seu cãozinho escondido na mochila para a escola, no Mato Grosso. A menina colocou o pinscher Billy, de apenas 30 dias, em sua bolsa, mas foi pega pela mãe. A mulher conta que descobriu o plano ao ouvir uma conversa da menina com o pet. A mulher filmou toda a situação.

Assista à cena da criança com o cachorro na mochila:

VEJA MAIS

O filhote está na casa da família há apenas duas semanas. Segundo Yara Vanessa de Souza, mãe da menina, tudo aconteceu quando ela estava arrumando a filha para ir estudar.

“Eu tinha arrumado a Lívia primeiro, pra ela poder ir para a escola, e depois fui me arrumar. Só que nisso ela foi no colchãozinho do Billy, pegou ele e ficou brincando. Eu escutei ela conversando com ele: 'Ai, Billy, você é meu amorzinho, hoje eu vou te levar pra escola' e escutei o barulho do zíper da mochila dela", contou Yara.

A mulher disse que fingiu não saber de nada e viu quando a menina chamou o pai para levá-la na escola. Antes que pudesse entrar no carro, a mãe pediu para Lívia tirar o filhote da mochila. O vídeo com toda a situação divertiu milhares de pessoas.

"Ela ficou insistindo que queria levar ele, chorou um pouquinho, mas eu falei: 'Não, o Billy vai te acompanhar só até o portão da escola'. E a gente foi conversando com ela, eu e meu esposo, explicando que não dá pra levar o cachorrinho, e ela foi aceitando", conta a mãe.

Confira a situação:

(Estagiária Maiza Santos, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)