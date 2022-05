Pegadinha de Luciano Huck assusta Taís Araújo: 'Filha da p*'

No último domingo, 22, Luciano Huck fez uma pegadinha com Taís Araújo. O apresentador foi até a plateia do "Domingão" e mostrou uma mulher que se dizia fã da atriz, e parecia estar chorando, querendo tirar uma foto com ela. No momento, Taís se prontificou a realizar o desejo da desconhecida. A mulher ficou tão emocionada que desmaiou e saiu rolando pela escada da plateia.

Todos que estavam no local ficaram preocupados, muitos, inclusive, tentaram conter a mulher que estava caindo da escada. A atriz ficou assustada com a cena, enquanto Huck não demonstrou nenhuma surpresa, já que ele sabia que era apenas encenação. A falsa fã de Taís Araújo é uma dublê da Globo. O nome dela é Gisele Oliveira.

Quando o apresentador revelou a verdade, Taís não se controlou e soltou um palavrão: "Filha da put*. Não pode falar, né? Desculpa!", afirmou.

(Estagiária Painah Silva, sob supervisão da Coordenadora de Conteúdo de Cultura, Sonia Ferro)