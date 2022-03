Influencer cria 'pegadinha do bem' e 'enche o tanque' de motorista de delivery

Mesmo com o preço da gasolina nas alturas, o influencer John Leitão não deixou de fazer uma “pegadinha do bem” a favor de um motorista de delivery, nesta quarta-feira (23). No vídeo, que está viralizando na web, John surpreende o trabalhador, que estava esperando para abastecer, e pede que o frentista encha todo o tanque da motocicleta. A reação do rapaz é de pura felicidade. Assista:

VEJA MAIS

No “publi post” do que parece ser um cartão de crédito, o influencer chega até um posto de gasolina, de Minas Gerais, e aborda o motorista, perguntando se ele “vai encher o tanque", referindo-se ao valor que irá pagar para completar totalmente o abastecimento do veículo. O rapaz não entende muito bem e afirma que irá colocar apenas uma certa quantidade.

Então, John anuncia que irá pagar pelo serviço e o sentimento do motorista é de pura felicidade, dando a entender que ele usaria o combustível para dar continuidade em seu trabalho como delivery. No fim do vídeo, os dois envolvidos aparecem se abraçando em forma de agradecimento.

(Estagiária Amanda Martins, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)