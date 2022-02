Em Belém, PMs são vistos trocando pneu de carro de idosa durante chuva e boa ação viraliza; assista

Duas boas ações da Polícia Militar ganharam destaque nas redes sociais. Em uma delas, em Belém, os militares foram filmados, sob a chuva, trocando o pneu de um carro de uma senhora. E, em Tucuruí, eles devolveram, ao dono, uma carteira com mais de R$ 1,5 mil. Na capital, a corporação comentou essa iniciativa dos militares. “Nós recebemos esse registro da comunidade que mostra a ação de militares do 1º Batalhão da PM. A corporação reafirma o compromisso de servir e proteger a sociedade”, informou. Assista:

Policiais devolveram carteira de trabalhador que havia perdido todo o salário

Em Tucuruí, região sudeste do Estado, uma guarnição da Polícia Militar encontrou e devolveu uma carteira com mais de R$ 1,5 mil, que havia sido perdida por trabalhador da construção civil. O valor correspondia à remuneração mensal do homem e foi localizado próximo à feira municipal, no centro comercial da cidade.

Os policiais militares, que atuam no 13° Batalhão de Polícia Militar (13° BPM), vinculado ao Comando de Policiamento Regional IV, realizavam ações de policiamento ostensivo e preventivo, na manhã de quarta-feira (2), quando localizaram uma carteira porta-cédula na rua. Dentro dela foram encontrados cartões de crédito, documentos e mais de R$ 1,5 mil em dinheiro.

Diante da situação inusitada e considerando tratar de valor relativamente alto, os três militares decidiram fazer de tudo para encontrar o dono do dinheiro. Depois de ligarem para alguns números, escritos em pedaços de papel, encontrados na carteira, eles finalmente conseguiram localizar o senhor Benedito Barros.

Morador do bairro Liberdade, o homem, que trabalha como mestre de obras, disse ter se surpreendido com a iniciativa dos policiais militares que levaram dinheiro, cartões e documentos até a porta da casa dele. "A gente vê tantos comentários ruins sobre a Polícia Militar, mas tenho certeza que a maioria deles são honestos. Esse dinheiro era para o sustento da minha família. Fico muito feliz com a atitude e desejo que Deus os abençoe sempre", disse o senhor Benedito.

O comandante do 13° BPM, tenente-coronel Jonildo Teixeira, falou sobre a ação dos militares."Reconhecemos, com louvor, a ação dos nossos sargentos Clodivaldo, Kleyton e Sidney. Que atitudes como essa fortaleçam a relação de confiança da instituição perante a sociedade e demonstram que valores essenciais como a honestidade devem permear sempre a atuação de nossos policiais militares".