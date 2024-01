Mulher arranca com mordida parte do pênis do companheiro; vítima está internada

Um homem, de 24 anos, não identificado, teve parte do pênis arrancado após receber uma mordida da companheira no Rio de Janeiro. O rapaz mora em São José do Vale do Rio Preto, na Região Serrana Fluminense e foi internado no Hospital Estadual Alberto Torres, no bairro Colubandê, em São Gonçalo. As informações são do portal O São Gonçalo.

A vítima foi encaminhada para a unidade hospitalar no último domingo (14) com o estado de saúde estável. Não se tem informações, no momento, sobre a prisão da autora do crime, que não teve a identidade revelada. Agentes da 104ªDP, unidade distrital que atende a região do fato, estão apurando o caso.

(Gabriel Bentes, estagiário de jornalismo, sob supervisão da jornalista de OLiberal.com Mirelly Pires)