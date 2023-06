Mulher decepa pênis de homem e descarta órgão no lixo; vítima era agredida com frequência

Uma mulher de 35 anos está sendo acusada de decepar o pênis de um idoso e descartar o órgão no lixo. O caso ocorreu na noite do último sábado (17), na Bahia. Segundo a Polícia Militar, a vítima foi encontrada gravemente ferida e testemunhas afirmaram à corporação que ele era agredido diariamente pela suspeita.

VEJA MAIS

Ainda de acordo com os vizinhos e curiosos do local, o homem chegou a ficar desacordado, precisando ser socorrido por uma ambulância do Serviço Móvel de Atendimento de Urgência (Samu). A polícia investiga as motivações do crime e o grau de proximidade dos dois.

Carolina Mota, estagiária sob supervisão de Heloá Canali, coordenadora de Oliberal.com