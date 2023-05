Homem sofre fratura tripla no pênis durante relação sexual arriscada; entenda

Um incidente incomum ocorreu na Tanzânia, quando um homem de 36 anos sofreu três fraturas no pênis durante uma relação sexual. Médicos que trataram dos ferimentos consideraram o caso surpreendente.

Conforme relatado no Journal of Surgery Case Reports, o homem descreveu que estava deitado na cama com a parceira por cima. Durante os movimentos durante o ato sexual, ele tentou reinserir o pênis na vagina, momento em que ouviu um estalo. Médicos alertam que essa posição pode representar perigo e causar danos ao órgão se realizada sem cautela.

O homem perdeu a ereção e notou que seu pênis começou a inchar, enquanto sangue escorria pela uretra. Após cinco horas, ele decidiu buscar atendimento médico em um hospital, onde foi identificado que o impacto com o períneo resultou na fratura do órgão.

O jornal científico relata que houve fraturas nos corpos cavernosos do pênis, bem como no corpo esponjoso, responsável por proteger a uretra.

Como ocorre a fratura peniana?

A fratura peniana ocorre quando o órgão é forçado a dobrar excessivamente enquanto está ereto, o que pode acontecer durante o sexo ou masturbação. Caso não seja tratada adequadamente - algumas situações requerem cirurgia - pode levar a cicatrizes permanentes ou até mesmo disfunção erétil