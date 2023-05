Professora famosa por prêmio é presa por envolvimento com aluno adolescente

Uma renomada educadora americana, de 38 anos, foi presa, na última quarta-feira (17), sob acusações de ter mantido relações sexuais com um adolescente de 16 anos. Tracy Vanderhulst, conhecida por suas habilidades como professora de matemática na Yucaipa High School, nos Estados Unidos, desfrutava de grande respeito entre colegas e pais dos alunos.

Segundo o CBS News, em 2017, a docente foi agraciada com o título de "Melhor Professora da Escola", em um reconhecimento público de sua dedicação e inovação no ensino. Em um comunicado da época, a escola elogiou Vanderhulst como um exemplo de educadora inspiradora e carinhosa, exatamente o tipo de professora que todos desejam para seus filhos.

Até o momento, a escola não se manifestou sobre o caso recente. O gabinete do xerife do condado de San Bernardino não confirmou se o adolescente envolvido era aluno de Vanderhulst. No entanto, as autoridades locais suspeitam que possa haver outras vítimas dentro da própria instituição de ensino.

Nos Estados Unidos, a idade de consentimento para sexo varia de acordo com o estado, geralmente estabelecida em 16 ou 18 anos. No entanto, as leis do país são mais rigorosas quando se trata de casos envolvendo professores e estudantes. A nação tem um histórico considerável de prisões relacionadas a esse tipo de situação, resultando em penas que variam de 10 a 25 anos, e até mesmo prisão perpétua, para professores condenados por relacionamentos inapropriados com alunos menores.

Tracy Vanderhulst aguardará julgamento enquanto as autoridades concluem as investigações. Até o momento, ela permanece sob custódia.